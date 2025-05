"Ángel Di María mantém-se totalmente concentrado na conquista da Taça de Portugal e integrará a participação do Benfica no Mundial de Clubes, competição que representa um marco importante tanto para o jogador como para a história do clube", escreveram as 'águias', no sítio oficial na Internet.

No sábado, após o empate 1-1 com o Sporting de Braga, no Minho, para a 34.ª e última jornada da I Liga, o extremo internacional argentino, de 37 anos, que termina contrato com os lisboetas no final de junho, recorreu às redes sociais para revelar que não iria jogar mais pelo Benfica no campeonato, mas não esclareceu se iria participar na prova em solo norte-americano.

Formado no Rosário Central, o argentino estreou-se na Europa no Benfica em 2007/08, passando três temporadas na Luz, antes de se transferir para o Real Madrid, passando depois por Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus, antes de regressar ao Benfica em 2023/24.

Com o empate em Braga, o Benfica terminou a I Liga portuguesa na segunda posição, a dois pontos do Sporting, que assegurou o bicampeonato, depois de vencer em casa o Vitória de Guimarães (2-0).

