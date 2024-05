A Atalanta, que venceu a final da Liga Europa frente ao Bayer Leverkusen (3-0), já não sai do top-4 em Itália, quando ainda tem um jogo por disputar, e isso permite ao Benfica entrar diretamente na 'Champions'.

O vencedor da Liga Europa tem acesso direto à Liga dos Campeões e com a Atalanta a assegurar um dos primeiros quatro lugares, a vaga de acesso direto passa para o clube com melhor ranking entre os qualificados para as pré-eliminatórias, neste caso o Benfica.

Os 'encarnados' evitam, assim, disputar a terceira pré-eliminatória e o play-off de acesso, juntando-se ao campeão Sporting no grupo de equipas presentes na competição, que, na próxima temporada, terá um novo formato.

O Benfica ocupa atualmente a 20.ª posição da hierarquia de clubes europeus, apenas atrás de formações que já têm acesso direto via classificação do campeonato local, nomeadamente no denominado 'big five' -- ligas de Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália -, ou que nem sequer se qualificaram para as pré-eliminatórias da 'Champions'.

As 'águias' foram segundas colocadas da I Liga portuguesa, atrás do campeão Sporting, e, por esse motivo, iriam entrar na terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da 'Champions', sendo que, caso passassem essa ronda, ainda teriam de disputar o play-off para acederem à fase de grupos.

Portugal tem, assim, duas equipas garantidas na edição 2024/25 da Liga dos Campeões, a primeira que será disputada num novo formato.

A competição passará a contar com 36 equipas, sendo todas integradas numa liga apenas, ao invés das 32 atuais que são divididas em oito grupos de quatro formações cada.

Cada clube, que até agora jogava com três adversários diferentes, em casa e fora, num total de seis encontros em cada grupo, passará a partir da próxima época a defrontar oito equipas distintas, com quatro jogos em casa e outros quatro fora.

Para determinar os oito adversários, todas as formações serão divididas inicialmente em quatro potes, sendo-lhe posteriormente sorteados dois adversários de cada pote, disputando um jogo em casa e outro fora contra uma equipa de cada pote.

As equipas que ficarem nos primeiros oito lugares apurar-se-ão automaticamente para os oitavos de final, enquanto as que ficarem posicionadas entre os nono e 24.º postos disputarão um play-off, a duas mãos, para definir as restantes oito formações que seguem para os 'oitavos'.

Já os 12 clubes que ficarem da 25.ª posição para baixo serão automaticamente eliminados da 'Champions', não tendo sequer a possibilidade de serem 'relegados' para a Liga Europa, como acontecia até agora com as equipas que ficassem no terceiro lugar de um grupo.

