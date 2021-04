O organismo divulgou o calendário das partidas entre a 30.ª e 33.ª rondas, sendo que o embate entre 'águias' e 'dragões', no Estádio da Luz, está marcado para 06 de maio, uma quinta-feira, a partir das 18:30.

Já o último jogo 'grande' da presente edição da I Liga, o dérbi entre Benfica e Sporting, da 33.ª e penúltima jornada, jogar-se-á em 15 de maio, um sábado, às 18:00, também no reduto benfiquista.

A jornada 30 começa em 29 de abril, com um Marítimo-Sporting de Braga, prossegue no dia seguinte, com o Benfica a visitar Tondela (19:00) e o FC Porto a receber o Famalicão (21:15), e termina em 01 de maio, com quatro encontros, entre os quais o Sporting-Nacional (20:30).

A 31.ª jornada, que tem como 'prato' forte do Benfica-FC Porto, arranca em 05 de maio e termina dois dias depois, enquanto a 32.ª ronda começa em 09 de maio e encerra em 12 do mesmo mês, com um dérbi minhoto entre Vitória de Guimarães e Famalicão.

No mesmo dia em que se disputa o Benfica-Sporting, o FC Porto visita o Rio Ave, na 33.ª jornada, que começará em 14 de maio e fechará dois dias depois.

A LPFP divulgou ainda as datas dos dois jogos do 'play-off', que vai opor o 16.º e antepenúltimo classificado da I Liga ao terceiro colocado da II Liga. A primeira mão realizar-se-á em 25 de maio e a segunda em 30.

Programa da 30.ª jornada:

- Quinta-feira, 29 abr:

Marítimo - Sporting de Braga, 20:30

- Sexta-feira, 30 abr:

Paços de Ferreira -- Belenenses SAD, 15:00

Vitória de Guimarães -- Moreirense, 17:00

Tondela -- Benfica, 19:00

FC Porto -- Famalicão, 21:15

- Sábado, 01 mai:

Gil Vicente -- Farense, 15:30

Santa Clara -- Boavista, 17:00 (hora local)

Portimonense -- Rio Ave, 18:00

Sporting -- Nacional, 20:30

Programa da 31.ª jornada:

- Quarta-feira, 05 mai:

Marítimo -- Gil Vicente, 19:00

Sporting de Braga -- Paços de Ferreira, 19:00

Rio Ave -- Sporting, 21:15

- Quinta-feira, 06 mai:

Moreirense -- Nacional, 15:00

Belenenses SAD -- Portimonense, 17:00

Benfica -- FC Porto, 18:30

Farense -- Vitória de Guimarães, 20:30

- Sexta-feira, 7 mai:

Famalicão -- Santa Clara, 19:00

Boavista -- Tondela, 21:15

Programa da 32.ª jornada:

- Domingo, 9 mai:

Paços de Ferreira -- Marítimo, 15:00

Gil Vicente -- Sporting de Braga, 20:00

- Segunda-feira, 10 mai:

Portimonense -- Moreirense, 18:00

FC Porto -- Farense, 20:15

- Terça-feira, 11 mai:

Santa Clara -- Rio Ave, 15:00 (hora local)

Tondela -- Belenenses SAD, 16:00

Nacional -- Benfica, 18:00

Sporting -- Boavista, 20:30

- Quarta-feira, 12 mai:

Vitória de Guimarães -- Famalicão, 20:15

Programa da 33.ª jornada:

- Sexta-feira, 14 mai:

Paços de Ferreira -- Gil Vicente, 19:00

Sporting de Braga -- Moreirense, 21:15

- Sábado, 15 mai:

Boavista -- Portimonense, 15:30

Farense -- Tondela, 15:30

Benfica -- Sporting, 18:00

Rio Ave -- FC Porto, 20:30

- Domingo, 16 mai:

Famalicão -- Nacional, 15:00

Belenenses SAD -- Santa Clara, 17:00

Marítimo -- Vitória de Guimarães, 20:00

MO // PFO

Lusa/Fim