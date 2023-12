Com este empate, o Benfica isolou-se provisoriamente no comando da I Liga, com 29 pontos, mais um do que o Sporting, que recebe na segunda-feira o Gil Vicente, e do que o FC Porto.

O Moreirense, que somou o sétimo encontro seguido sem perder no campeonato, mantém-se na sexta posição, com 21 pontos.

NFO // NFO

Lusa/Fim