A formação 'encarnada' passou o encontro com a bola, mas, nos descontos, o esférico acertou duas vezes, na mesma jogada, nos 'ferros' da baliza de Vlachodimos, que fez ainda duas defesas decisivas, com a bola ainda a entrar, mas após fora de jogo.

No outro encontro do agrupamento, o Bayern Munique venceu por 3-0 no reduto do FC Barcelona, com tentos de Thomas Müller, aos 34 minutos, e do polaco Robert Lewandowski, aos 56 e 85.

