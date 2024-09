"Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa sobre negociações para a cessação do contrato do treinador Roger Schmidt", pode ler-se na curta nota divulgada pela CMVM.

A saída do alemão do comando técnico dos 'encarnados' acontece um dia depois do empate das 'águias' no reduto do Moreirense (1-1), para a quarta jornada da I Liga, na qual o Benfica é sexto colocado, com sete pontos, fruto de uma derrota, dois triunfos e um empate.

AJC // VR

Lusa/Fim