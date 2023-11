Os campeões nacionais vão entrar em campo ainda sem terem pontuado nem marcado qualquer golo na prova, mas, para poderem pensar em seguir em frente, terão de vencer hoje no reduto da equipa basca - que há duas semanas venceu na Luz por 1-0 -, além de terem de aguardar que os espanhóis, nas duas rondas que ficariam por disputar, ou o Inter Milão, não vençam qualquer jogo até final da fase de grupos.

Os italianos, que repartem o comando do Grupo D com a Real Sociedad, com sete pontos, atuam hoje em casa dos austríacos do Salzburgo, terceiros, com três pontos.

Apesar de só ter somado um triunfo no Grupo A, o Sporting de Braga ainda tem aspirações de seguir na prova 'milionária', embora tenha deslocações difíceis a Madrid, hoje, e a Nápoles, na sexta jornada, recebendo pelo meio o Union Berlim.

Os 'arsenalistas', que caíram frente a italianos e espanhóis pelo mesmo resultado (2-1), vencendo na Alemanha (3-2), estão obrigados a vencer em casa do 'colosso' Real Madrid, o conjunto com mais títulos na 'Champions' (14).

A equipa espanhola lidera o Grupo C, com nove pontos, sendo seguida pelos italianos, com seis, enquanto o Braga é terceiro, com três, e o Union Berlim último, ainda sem qualquer ponto.

