Sob o comando do novo treinador, o alemão Roger Schmidt, os 'encarnados' recebem o Arouca, no Estádio da Luz, a partir das 20:15, na expectativa de dar continuidade aos bons desempenhos e resultados obtidos na pré-época e na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na qual golearam por 4-1 os dinamarqueses do Midtjylland.

Schmidt promoveu uma verdadeira revolução na equipa lisboeta, na qual se começam a destacar dois reforços -- o médio Enzo Fernández e o avançado David Neres -, o regressado Florentino e um goleador improvável, Gonçalo Ramos, autor de um 'hat-trick' frente ao Midtjylland.

O Benfica, recordista de títulos no campeonato, com 37 troféus, procura quebrar um 'jejum' que dura desde 2019, o último ano em que se sagrou campeão, iniciando o percurso na prova frente a um adversário que apenas assegurou a manutenção na penúltima jornada da época passada.

O FC Porto apenas inicia a defesa do título conquistado com grande autoridade na temporada anterior no sábado, também no seu estádio, frente ao Marítimo, num jogo em que não poderá contar com o reforço David Carmo e o influente Otávio, ambos por castigo.

No domingo, a estreia do Sporting na I Liga encerra maiores dificuldades, uma vez que se desloca ao reduto do Sporting de Braga, num confronto entre o segundo e o quarto classificado da última edição da prova.

Programa da primeira jornada:

- Sexta-feira, 05 de agosto:

Benfica -- FC Arouca, 20:15.

- Sábado, 06 de agosto:

Rio Ave -- Vizela, 15:30.

Estoril Praia - Famalicão, 18:00.

FC Porto -- Marítimo, 20:30.

- Domingo, 07 de agosto:

Santa Clara -- Casa Pia, 14:30 (15:30 em Lisboa).

Sporting de Braga -- Sporting, 18:00.

Portimonense -- Boavista, 20:30.

Desportivo de Chaves -- Vitória de Guimarães, 20:30.

- Segunda-feira, 08 de agosto:

Gil Vicente -- Paços de Ferreira, 20:15.

