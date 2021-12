A formação comandada por Jorge Jesus, que ficou no segundo lugar do Grupo E, atrás do Bayern Munique e à frente do FC Barcelona, joga o primeiro jogo na Luz, em 15, 16, 22 ou 23 de fevereiro, e o segundo fora, em 08, 09, 15 ou 16 de março.

Os 'encarnados' estão pela quinta vez nos oitavos de final, que ultrapassaram em 2005/06 (Liverpool), 2011/12 (Zenit) e 2015/16 (Zenit) e nos quais 'caíram' apenas em 2016/17 (Borussia Dortmund).

PFO // PFO

Lusa/Fim