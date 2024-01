"O avançado Rollheiser, de 23 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. O argentino chega ao clube proveniente do Estudiantes, por empréstimo até 30 de junho de 2024, num acordo com opção de compra obrigatória. O esquerdino vai vestir a camisola com o número 32", pode ler-se na informação publicada pelo Benfica, sem terem sido revelados ainda mais detalhes do acordo.

Rollheiser é o quarto jogador que o Benfica contrata ao Estudiantes de la Plata, depois do guarda-redes Carlos Bossio (1999/00), do defesa paraguaio Ricardo Rojas (1999/00) e do médio Enzo Pérez (2011/12).

O 'criativo' argentino, que pode atuar em qualquer uma das três posições de apoio ao ponta de lança -- destacando-se mais pela meia direita -, começou a carreira profissional no River Plate, clube em que se formou, tendo se estreado pela equipa principal dos 'milionários' em 2019, com 19 anos, num encontro da Taça da Argentina.

Em fevereiro de 2020 viria a sofrer, durante um treino, uma grave lesão no joelho esquerdo que o afastou dos relvados durante nove meses, sendo que, em 2021, contribuiu para a conquista do título de campeão, num plantel em que também constavam os ex-benfiquistas Enzo Pérez e Enzo Fernández.

Após 34 jogos e um golo pelo River Plate, deixou o emblema de Buenos Aires em final de contrato, rumando ao Estudiantes no início de 2022 e, desde então, assumiu-se como uma das primeiras opções na equipa de La Plata, sobretudo no ano passado, em que contabilizou 57 jogos em todas as competições (55 como titular), assinando 12 golos e sete assistências.

Rollheiser, que representou as seleções de sub-17 e sub-23 da Argentina, é o terceiro reforço assegurado pelo Benfica na reabertura do mercado, juntando-se ao avançado brasileiro Marcos Leonardo (ex-Santos) e defesa-esquerdo espanhol Álvaro Carreras (Machester United).

