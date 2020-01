Benfica assume responsabilidade de revalidar conquista da Taça da Liga de futsal O treinador Joel Rocha evocou hoje o compromisso do Benfica em conquistar a Taça da Liga de futsal pela terceira vez consecutiva, a começar por uma vitória no embate com o Burinhosa, na sexta-feira, em Matosinhos. desporto Lusa desporto/benfica-assume-responsabilidade-de-revalidar-_5e178ebdd1023a1c08d0b971





"A responsabilidade de poder vencer a competição é muito positiva e sinal de que temos qualidade. A nossa caminhada começa amanhã e o jogo com o Burinhosa é a primeira final", fixou o técnico dos campeões nacionais, na antevisão do duelo dos quartos de final.

Em declarações proferidas em Lisboa, onde o Benfica realizou o último treino antes da viagem para Matosinhos, Joel Rocha garantiu que as características individuais e coletivas da formação de Alcobaça "estão identificadas", mas recordou eventuais surpresas despertadas pelas especificidades da terceira prova mais importante do futsal português.

"O contexto competitivo é distinto. Uma coisa é o campeonato e outra é uma prova a eliminar, onde não existem segundas oportunidades. Não podemos errar e teremos de estar totalmente concentrados e equilibrados", recomendou.

Do lado do oitavo classificado do campeonato, o treinador Alexandre Pinto considerou que o cruzamento com o líder da prova não trava os sonhos do Burinhosa, de regresso à Taça da Liga, após a presença na edição inaugural, em 2015/16, quando foi afastado pelo Sporting nos quartos de final (4-3).

"O nosso objetivo é vencer o primeiro jogo para depois pensar nos jogos seguintes. Calhou-nos o Benfica no início, mas isso não nos impede de sonhar. Com um jogo perfeito podemos realmente passar qualquer adversário. Temos o sonho de passar este jogo e chegar à final", referiu o técnico da turma de Alcobaça, em conferência de imprensa.

Benfica e Burinhosa defrontam-se na sexta-feira, às 21:15, na última partida dos quartos de final da quinta edição da Taça da Liga de futsal, competição que reúne os oito melhores classificados da primeira volta da fase regular da Liga portuguesa e decorre até domingo no Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos.

RYTF // AMG

Lusa/Fim