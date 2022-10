Depois de já ter vencido fora por 3-1, os 'encarnados' voltaram a triunfar e asseguraram o apuramento com os parciais de 25-16, 20-25, 25-23, 25-18.

Na fase de grupos, o Benfica vai estar integrado no Grupo C, juntamente com os italianos do Civitanova, os belgas do Roeselare e os franceses do Tours VB.

