Bazolo, que já está qualificada para o Mundial 'indoor' de Belgrado, que se disputa em março, retirou três centésimos ao melhor registo português de 2022 e voltou a confirmar os mínimos, que já tem desde o ano passado.

Na meia-final, que disputou antes, foi quinta, com 7,38, o que lhe permitiu a repescagem para a final.

A vencedora foi a britânica Daryll Neita, com 7,15, à frente da italiana Zaynab Dosso (7,28) e da alemã Sophie Junk (7,29).

Três medalhados de ouro olímpicos de Tóquio competiram em Berlim, saldando-se por vitórias as prestações do 'sprinter' italiano Marcell Jacobs nos 60 metros (6,51 segundos) e a do recordista mundial do salto com vara, o sueco Armand Duplantis (6,03 metros, nova melhor marca mundial do ano).

Quanto à alemã Malaika Mihambo, não foi além do terceiro lugar no comprimento, com 6,66 metros, a escassos dois centímetros da vencedora, a sueca Khadi Sagnia.

