O campeão alemão, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, até se adiantou no marcador no jogo da sétima jornada, aos 29 minutos, por Goretzka, mas o Eintracht Frankfurt deu a volta ao resultado, com golos aos 32, pelo central austríaco Martin Hinteregger, e aos 83, pelo ala sérvio Filip Kostic.

Com esta derrota, o Bayern viu o Borussia Dortmund e o Friburgo, aproximarem-se, ambos com 15 pontos, a um apenas da equipa bávara, e pode ainda ver o Bayer Leverkusen alcançá-lo na liderança, com 16 pontos, se vencer o Arminia Bielefeld, ainda hoje.

Na outra partida hoje realizada, o União de Berlim foi ao terreno do Mainz vencer por 2-1, faltando para completar a sétima jornada da 'Bundesliga' o desfecho da partida Arminia Bielefeld-Bayer Leverkusen.

O Bayern de Munique é o próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões Europeus, deslocando-se ao Estádio da Luz em 20 de outubro, em jogo da terceira jornada do grupo E, que é liderado pela equipa alemã, com seis pontos, seguida do Benfica, com quatro, do Dínamo de Kiev, com um, e do FC Barcelona, com zero.

