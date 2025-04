A equipa de Munique protagonizou uma entrada demolidora, premiada com os golos marcados pelo inglês Harry Kane -- melhor marcador do campeonato germânico, com 24 remates certeiros -- e o austríaco Konrad Laimer, aos 13 e 19 minutos, respetivamente.

Raphaël Guerreiro foi titular e esteve perto de marcar o terceiro golo aos 36 minutos, mas foi o francês Kingsley Coman a consegui-lo, na recarga ao remate do português, que ainda teve oportunidade de deixar a marca no jogo antes de ser substituído pelo compatriota Palhinha, ao efetuar a assistência para por 4-0, marcado por Joshua Kimmich, aos 56.

O Bayern Munique aumentou para nove pontos a vantagem sobre o Bayer Leverkusen, segundo classificado e única equipa que pode impedir o recordista de títulos de se sagrar campeão pela 34.ª vez, ainda que o atual campeão tenha menos um jogo realizado, a cumprir no domingo, no terreno do St. Pauli.

Três dias após terem sido eliminados pelo Inter Milão nos quartos de final da Liga dos Campeões, ao empatarem 2-2 nesta cidade italiana, os bávaros deram uma demonstração de força no regresso à prova doméstica, apesar da fragilidade do adversário, 16.º e antepenúltimo classificado.

O Friburgo foi o grande vencedor do dia na corrida pelo quarto lugar, o último de acesso à 'Champions' da próxima época, ao impor-se em casa ao Hoffenheim, por 3-2, e beneficiar dos empates de Leipzig (1-1) e Mainz (2-2) nas receções ao lanterna-vermelha Holstein Kiel e ao Wolfsburgo, respetivamente.

O Leipzig ainda conservou a disputadíssima quarta posição, mas passou a dispor de um escasso ponto de vantagem sobre o Friburgo e dois sobre o Mainz, enquanto o Werder Bremen ficou a quatro de distância, graças ao triunfo na receção ao Bochum, por 1-0.

