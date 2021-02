Na abertura da 53.ª edição, 186,8 quilómetros ligaram Biot a Gourdon, com Mollema, de 34 anos, a impor-se ao fim de 4:50.20 horas, um segundo mais rápido que o resto do pelotão.

Em segundo lugar ficou o campeão olímpico de fundo, o belga Greg van Avermaet (AG2R Citroën), com Valentin Madouas (Groupama-FDJ) a fechar o pódio, após um dia com duas contagens de montanha de segunda categoria e uma terceira subida até à meta.

O único português em prova, Rui Costa (UAE Emirates), foi 74.º classificado, cortando a meta a 5.20 minutos do vencedor.

Mollema defende a liderança da geral na segunda de três etapas, no sábado, com 168,9 quilómetros com partida e chegada em Fayence, com nova subida até à meta após duas contagens de montanha, uma de segunda e outra de terceira categoria.

SIF // NFO

Lusa/fim