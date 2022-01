Batubinsika, Banza e Ofori testam positivo e falham jogo com o FC Porto

Vila Nova de Famalicão, Braga, 21 jan 2022 (Lusa)- Os jogadores do Famalicão Dylan Batubinsika, Simon Banza e Ofori estão infetados com o coronavírus, e não serão opção para o jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol com o FC Porto, anunciou hoje o clube.