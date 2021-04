Num jogo irrelevante para os catalães em termos de classificação, pois já haviam assegurado o triunfo na fase regular, Gasol, de 40 anos, acabou o jogo com nove pontos (quatro em nove nos 'tiros' de dois pontos e um em dois nos lances livres), quatro ressaltos e uma assistência, em 13.03 minutos.

Envergando o '16' que tinha vestido pela última vez em 21 de junho de 2001, num triunfo por 96-84 no reduto do Real Madrid que valeu a conquista do título espanhol, Gasol foi escolha inicial do treinador e seu ex-companheiro de equipa Sarunas Jasikevicius.

O poste de 2,15 metros, que chegou ao pavilhão com uma ti-shirt 'Kobe 24', em homenagem ao também seu ex-companheiro de equipa Kobe Bryant, marcou seis pontos nos primeiros minutos, mas cedo foi substituído, voltando a jogar no segundo e terceiro períodos.

Por culpa de problemas físicos, o internacional espanhol tinha cumprido o seu último encontro há mais de dois anos, mais precisamente em 10 de março de 2019, pelos Milwaukee Bucks, contra os San Antonio Spurs, outra equipa que representou na NBA.

Gasol, de 40 anos, chegou ao clube catalão com 16 anos, ainda júnior, e jogou no 'Barça' até 2000/2001, conquistando dois campeonatos (1998/99 e 2000/01) e uma Taça do Rei (2000/01), antes de rumar à NBA, para jogar nos Memphis Grizzlies, que o escolherem na terceira posição do 'draft'.

Na NBA, disputou 18 temporadas, passando, depois dos Grizzlies, por Los Angeles Lakers - pelos quais foi duas vezes campeão ao lado de Kobe Bryant, em 2008/09 e 2009/10 -, Chicago Bulls, San Antonio Spurs e Milwaukee Bucks.

Ainda assinou pelos Portland Trail Blazers, para a época 2019/20, mas acabou por não atuar pelo conjunto de Oregon devido a lesão, pelo que o seu último jogo na NBA data de 10 de março de 2019, há quase dois anos, pelos Bucks, contra os Spurs.

Neste regresso ao ativo, Gasol tem também como objetivo, além de ajudar o 'Barça', integrar a equipa espanhola que vai disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, ele que já soma duas pratas (2008 e 2012) e um bronze (2016), mais um título mundial (2006), três europeus (2009, 2011 e 2015) e ainda um título mundial de juniores (1999), arrebatado em Portugal.

