"Para a comunidade desportiva, José Manuel Constantino foi mais do que um dirigente; foi um pensador, um líder, e uma fonte de inspiração para todos os que com ele partilharam o amor pelo desporto (...) uma das figuras mais ilustres e respeitadas do desporto nacional", destacou o presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB).

Manuel Fernandes realçou ainda a sua "influência e impacto duradouro" em múltiplas modalidades e instituições desportivas, bem como "a excelência e impacto duradouro que deixa em textos e em livros que deles têm um conjunto de ideias estruturadas para o desporto em Portugal".

"Perdeu-se uma das maiores referências do desporto em Portugal. É uma enorme perda para todos aqueles que amam o desporto nacional. A sua memória e legado perdurarão como exemplo de dedicação, integridade e paixão pelo desporto", completa o dirigente.

Já a Federação Portuguesa de Judo enalteceu "todo o trabalho por ele desenvolvido em prol do desporto, que tanto enriqueceu, não só o judo, mas também todas as outras modalidades desportivas em Portugal, sempre guiado pelos valores olímpicos"

O organismo liderado por Sérgio Pina apresenta as mais sentidas condolências à família, amigos e COP, assinalando o "dia tão simbólico" do falecimento, no encerramento de Paris2024.

A Federação Portuguesa de Ténis reconhece que "Portugal ficou mais pobre, o desporto perdeu um líder, um lutador da causa olímpica, de melhores condições para os seus protagonistas".

"Despediu-se da vida terrena no último dia dos melhores Jogos Olímpicos para Portugal. À família enlutada, a FP Ténis endereça profundas condolências. Obrigado por tanto, José Manuel Constantino", completou a instituição presidida por Vasco Costa.

A Federação Portuguesa de Voleibol assumiu estar "consternada" com o "desaparecimento precoce de um amigo e figura ímpar do desporto nacional", enviando as suas "mais sinceras condolências" a quem era mais próximo do dirigente.

Constantino liderou o organismo olímpico nas duas melhores missões de Portugal a Jogos, com a conquista de quatro medalhas em Tóquio2020 e Paris2024, depois da estreia no Rio2016.

Antes, presidiu ao Instituto de Desporto de Portugal e à Confederação de Desporto de Portugal.

Autor de livros e artigos publicados sobre desporto, era considerado um dos grandes pensadores sobre o fenómeno em Portugal, algo que foi reconhecido com os títulos de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto, em 2016, e pela Universidade de Lisboa, em 2023.

