Os madrilenos tiveram a primeira 'palavra' e aos seis minutos já venciam por 2-0, mas os catalães ripostaram e viraram para 4-2, já com vantagem de 3-2 ao intervalo, antes de os 'colchoneros' ripostarem com dois tentos na fase final.

O FC Barcelona, recordista de vitórias na prova, com 31 troféus, somou, ainda assim o 14.º jogo seguido sem perder (11 vitórias e três empates), a oito dias de defrontar o Benfica, na Luz, para a primeira mão dos 'oitavos' da 'Champions'.

Por seu lado, o Atlético de Madrid, a última equipa que bateu o 'Barça' (2-1 também em Montjuïc, em 21 de dezembro de 2024), vai em nove encontros sem perder (cinco vitórias e quatro empates) e continua na corrida à 11.ª Taça do Rei.

O encontro começou com o Atlético avassalador: aos 20 segundos, o argentino Julián Álvarez cabeceou para difícil defesa do polaco Szczesny e, pouco depois, aos 47, marcou mesmo, na sequência do respetivo canto.

O bom começo acabou por tornar-se, rapidamente, ainda melhor, uma vez que, aos seis minutos, em contra-ataque, o avançado internacional argentino isolou o francês Antoine Griezmann, que também não falhou perante o guarda-redes contrário.

Após os 10 minutos, o 'Barça' acalmou e, aos 12, Ferran surgiu isolado perante o argentino Musso, só que falhou, ao contrário do que aconteceu aos 19 com Pedri, que reduziu, ao dar a melhor sequência a um centro da direita de Koundé.

O empate não tardou, já que, dois minutos volvidos, aos 21, o jovem central Cubarsí cabeceou para o empate, na resposta a um canto marcado na direita pelo brasileiro Raphinha.

Aos 32 minutos, Ferran voltou a falhar isolado, desta vez já depois de ultrapassar Musso, mas, aos 41, o FC Barcelona passou mesmo para o comando do marcador, num golo que foi 'fotocópia' do anterior, com a diferença de que foi Iñigo Martínez a marcar.

Na parte final da primeira parte, aos 45+3 minutos, Lamine Yamal, algo 'desaparecido', teve um remate perigoso, não tanto como o de Griezmann, que podia ter empatado, aos 52.

O jogo, depois, acalmou e só foi 'agitado' pelas substituições, com o polaco Robert Lewandowski, entrado aos 68 minutos, a mostrar os seus dotes de goleador aos 74, ao aparecer no sítio certo para concretizar grande jogada na direita de Yamal.

Lewandowski esteve muito perto do 5-2, aos 76 minutos, mas falhou e, na parte final, o Atlético voltou, conseguindo reduzir aos 84, por intermédio de Marcos Lllorente, com um remate colocado, assistido pelo suplente argentino Correa.

Correa ameaçou o empate aos 88 minutos e, já nos descontos, aos 90+3, os 'colchoneros' chegaram mesmo ao quarto tento, numa jogada entre dois jogadores vindos do banco: o brasileiro Samuel Lino centrou da esquerda e o norueguês Alexander Soloth marcou.

Desta forma, está tudo empatado para a segunda mão, marcada para 02 de abril, em Madrid.

Na quarta-feira, a Real Sociedad recebe o Real Madrid, no outro encontro da primeira mão das meias-finais da Taça do Rei de Espanha, com segunda mão em 01 de abril.

