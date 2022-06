Em Kuala Lumpur, no Estádio Nacional de Bukit Jalil, Yusuf Hilal, aos 24 minutos, na marcação de uma grande penalidade, fez o único golo da partida e confirmou a qualificação da seleção comandada por Hélio Sousa.

Numa fase de apuramento que decorreu na totalidade na capital da Malásia, o Bahrain somou apenas vitórias no grupo E e terminou o agrupamento com nove pontos, à frente da Malásia, que ainda pode chegar à qualificação como um dos melhores segundos classificados, do Turquemenistão e do Bangladesh, eliminados.

Em 2019, nos Emirados Árabes Unidos, ainda sem Hélio Sousa, o Bahrain chegou aos oitavos de final, acabando eliminado pela Coreia do Sul, de Paulo Bento (2-1 após prolongamento).

A edição de 2023 estava a agendada para decorrer em julho na China, mas a pandemia da covid-19 acabou por fazer esse país desistir da organização.

