"Temos de estar com os pés no chão. O nosso pensamento tem de ser pela positiva, no sentido de melhorar, e mais nada. Não há tempo para pensar no que já aconteceu e temos de olhar só para a frente", frisou o treinador italiano, em conferência de imprensa.

Os 'axadrezados' vêm de um triunfo no terreno do Gil Vicente (2-1), na 10.ª ronda, que quebrou uma série de nove partidas sem ganhar nas diversas competições, incluindo o afastamento da terceira eliminatória da Taça de Portugal frente ao Varzim (0-1), da Série A da Liga 3.

"Fizemos um bom jogo e finalmente chegamos à vitória, mas isso não significa que nos outros embates não tivéssemos tido a oportunidade de vencer. É normal que as vitórias ajudem a viver melhor a semana e elevem a confiança dos jogadores, mas, como somos uma equipa de trabalho, o foco tem de estar sempre nas coisas que treinamos e no próximo jogo, tal como aconteceu no passado, quando perdemos ou empatámos", notou.

Com oito dos nove pontos alcançados na condição de visitante, o Boavista procura agora o primeiro êxito em 2024/25 no Bessa, onde tentará travar um trajeto de quase oito meses exatos e outros tantos desafios sem ganhar, além de um recorde vigente de ausência de golos nas quatro primeiras partidas caseiras disputadas numa edição do campeonato.

Já o Rio Ave estreia Petit, que foi oficializado na quarta-feira como sucessor de Luís Freire e está de regresso ao futebol português, 11 meses depois de ter culminado a segunda passagem pelo Boavista (2012-2015 e 2021-2023), seguindo-se um período de quatro meses à frente do Cuiabá, 19.º e penúltimo colocado do escalão principal brasileiro.

Formado como futebolista no Bessa, onde se sagraria campeão nacional em 2000/01, o ex-médio internacional português debutou como treinador pelas 'panteras' e é o terceiro com mais duelos pelo clube (191), atrás de Jaime Pacheco (359) e Manuel José (211).

"Não é a primeira vez que nos acontece isto, pois já defrontámos por duas vezes equipas com mudanças técnicas [Sporting de Braga e Benfica]. Tenho muitas coisas para pensar aqui e não vou estar a pensar no trabalho dos outros. A minha equipa está bem, trabalhou de forma positiva durante esta semana e quer dar o máximo", direcionou Cristiano Bacci.

Além de João Gonçalves, Luís Pires e Manuel Namora, todos lesionados, Pedro Gomes, habitual titular no lado direito da defesa, vai estar ausente por suspensão, após ter completado uma série de cinco cartões amarelos na prova frente ao Gil Vicente.

"Não é a primeira vez que temos de inventar algo diferente. Trabalhámos em duas ou três opções, mas [o seu substituto] ainda não está decidido. Mudanças táticas ao longo dos jogos? Já mudámos muitas vezes o sistema, no sentido de encontrar a melhor forma para defrontarmos os adversários e ajudarmos os atletas a espremerem o seu melhor", finalizou.

O Boavista, 11.º classificado, e o Rio Ave, 14.º, ambos com nove pontos, defrontam-se no sábado, às 20:30, no Estádio do Bessa, no Porto, em desafio da 11.ª jornada da I Liga, sob arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.

