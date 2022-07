Em comunicado divulgado no site oficial, a formação 'viola' refere que o avançado transferiu-se "em definitivo" para o clube, mas não adiantou a duração do contrato assinado com o jogador, de 24 anos.

Já o Real Madrid anunciou a saída de Jovic em definitivo, desejando-lhe "as maiores felicidades para a carreira".

Luka Jovic fez a formação no Estrela Vermelha, antes de rumar ao Benfica em janeiro de 2016. Contudo, nos dois anos em que esteve na Luz, atuou maioritariamente pela equipa B dos 'encarnados', tendo realizado apenas quatro partidas oficiais pelo conjunto principal.

Em 2017/18 e 2018/19, esteve cedido ao Eintracht Frankfurt, que o contratou em definitivo ao Benfica, por seis milhões de euros (ME), para o vender imediatamente ao Real Madrid, por 60 ME.

Nas três épocas de ligação aos 'merengues' somou 51 jogos e três golos, sendo que, pelo meio, foi novamente cedido ao emblema de Frankfurt, na segunda metade de 2020/21.

