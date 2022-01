O avançado, de 34 anos, estava livre de compromissos há meio ano, quando saiu do Gaziantep, com sete golos e cinco assistências em 31 jogos, 15 dos quais sob alçada do atual técnico dos minhotos, que foi fulcral para a sua chegada a Moreira de Cónegos.

Com 60 partidas e 10 golos pela seleção da Bélgica, que representou no Mundial2014 e nos Jogos Olímpicos Pequim2008, Kevin Mirallas completou a formação e estreou-se como sénior no Lille (2004-2008), de onde saiu rumo ao Saint-Étienne (2008-2010).

Depois das duas experiências em França, antecedida por uma fase nas camadas jovens do Standard de Liège, o extremo fez duas épocas no Olympiacos e conquistou outros tantos campeonatos e uma edição da Taça da Grécia, em 2011/12, época na qual foi considerado o melhor jogador da Liga e liderou a tabela dos 'artilheiros', com 20 golos.

Esse desempenho atraiu o interesse dos ingleses do Everton, que proporcionou cinco épocas e meia na 'Premier League', marcadas por 186 jogos, 39 golos e 35 assistências, antes das cedências ao Olympiacos (2017/18) e aos italianos da Fiorentina (2018/19).

Natural de Liège, mas com ascendência espanhola, Kevin Mirallas desvinculou-se dos 'toffees' em 2019/20 para regressar o seu país e conquistar a Taça da Bélgica pelo Antuérpia, mas voltou a emigrar na época passada e abraçou o desafio no Gaziantep.

O dianteiro é o primeiro reforço oficializado na reabertura do mercado pelo Moreirense, que já consumou a saída do defesa Abdu Conté para os franceses do Troyes e estará prestes a anunciar a venda do médio Filipe Soares aos gregos do PAOK Salónica.

O Moreirense, 15.º colocado, com 16 pontos, dois acima da zona de despromoção direta, prepara a deslocação ao rival minhoto Sporting de Braga, quarto, com 35, no domingo, às 18:00, no Estádio Municipal de Braga, em encontro da 20.ª jornada do campeonato.

RYTF // VR

Lusa/Fim