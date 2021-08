"Despeço-me com muito respeito e carinho desta grande instituição que é o Boavista. Só tenho palavras de agradecimento por tanto apoio. Obrigado, Boavista", escreveu o avançado, de 25 anos, numa mensagem publicada nas redes sociais.

Alberth Elis somou oito golos e sete assistências em 32 jogos na única época realizada pelos 'axadrezados', depois de quatro anos nos norte-americanos dos Houston Dynamo, antecedidos de passagens nos mexicanos do Monterrey e nos hondurenhos do Olimpia.

O dianteiro tinha mais três anos de contrato com o Boavista e reencontrará no Bordéus o ex-companheiro de equipa Ricardo Mangas, continuando como ativo de Gérard Lopez, que, além de acionista maioritário na SAD 'axadrezada' desde 2020/21, tornou-se este verão proprietário do 15.º colocado da Liga francesa, com dois pontos em três rondas.

O conjunto de João Pedro Sousa já tinha consumado o fim dos empréstimos dos guarda-redes Léo Jardim (Lille) e Cristian (Atlético Mineiro), dos defesas Jesús Gómez (Atlas) e Cristian Devenish (Atlético Nacional), dos médios Angel Gomes e Show (Lille) e Nuno Santos (Benfica) e dos avançados Jorge Benguché (Olimpia) e Kuku Fidelis (Vizela).

Já os jovens Brandon Ndezi e Diego Llorente foram dispensados durante a pré-época, enquanto o médio brasileiro Paulinho foi vendido aos sauditas do Al Shabab e o defesa central Adil Rami, campeão do mundo por França, rescindiu por mútuo acordo.

O Boavista, oitavo colocado, com seis pontos, venceu na segunda-feira na receção ao Santa Clara (2-0) e vai medir forças com o recém-promovido Vizela no sábado, às 15:30, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, em jogo da quarta jornada da I Liga.

