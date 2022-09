O avançado, de 25 anos, esteve vinculado ao clube do segundo escalão inglês nas últimas seis épocas, mas apenas somou quatro jogos e dois golos, por entre sucessivos empréstimos aos italianos da Udinese (2016/17), aos belgas do Eupen (2019), aos búlgaros do CSKA Sofia (2020/21) e aos espanhóis do Málaga (2017-2018) e do Las Palmas (2021/22).

Com 21 internacionalizações pela seleção principal da Venezuela, Adalberto Peñaranda formou-se no Deportivo La Guaira e somou dois golos e uma assistência nas 19 partidas realizadas na última época em Espanha, onde já tinha alinhado pelo Granada (2015/16).

O dianteiro, que se sagrou vice-campeão mundial de sub-20, em 2017, é o 10.º reforço anunciado pelo Boavista para 2022/23, após o guarda-redes César (ex-Bahia, Brasil), os defesas Bruno Onyemaechi (ex-Feirense), Robson Reis (ex-Santos, Brasil) e Vincent Sasso (ex-Servette, Suíça), os médios Ibrahima Camará (ex-Moreirense), Masaki Watai (cedido pelo Tokushima Vortis, Japão) e Bruno Lourenço (ex-Estoril) e os avançados Salvador Agra (ex-Tondela) e Róbert Bozeník (cedido pelo Feyenoord, Países Baixos).

Os 'axadrezados', que ocupam a nona posição da I Liga, com seis pontos, preparam a receção ao Paços de Ferreira, 17.º e penúltimo classificado, ainda a 'zeros', na segunda-feira, às 19:00, no Estádio do Bessa, no Porto, em encontro da quinta jornada da prova.

RYTF // MO

Lusa/Fim