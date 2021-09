Em comunicado de imprensa, o Santa Clara avança que a Direção Regional da Saúde (DRS) autorizou o aumento da lotação após os "esforços" do clube açoriano.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD vem pelo presente informar que, após os esforços envidados por este conselho de administração junto da DRS, a lotação máxima do estádio de São Miguel irá aumentar de 1.000 para 5.000 lugares", lê-se no comunicado.

A formação açoriana avança que na quarta-feira a venda dos bilhetes será "reservada" para os sócios, "ao contrário do que inicialmente previsto".

A venda aberta ao público será feita na quinta-feira, segundo o Santa Clara.

"Mais do que uma decisão medular para a nossa instituição, uma vez que temos por objetivo acolher o maior número possível de espetadores nas nossas partidas, esta medida reveste-se de especial relevância para a sociedade civil, na medida em que espelha uma retoma gradual da normalidade possível", assinala o clube.

No comunicado, o Santa Clara agradece ainda à Direção Regional da Saúde pela "postura cooperante e proativa" ao longo de todo o processo.

Durante o dia de hoje, centenas de pessoas formaram uma longa fila de espera junto à loja do Santa Clara para adquirir o ingresso para o encontro diante do Benfica, conforme constatou a agência Lusa no local.

O Santa Clara recebe o Benfica no sábado às 17:00 em jogo da quinta jornada da I liga de futebol.

