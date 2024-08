Magbegor somou 30 pontos, com 12 em 17 nos lançamentos de campo, 13 ressaltos e três assistências, sendo determinante no sucesso do conjunto da Oceânia, que só se superiorizou no último período, para o qual entrou a perder por um ponto (60-61).

No momento das decisões, prevaleceram as australianas, que depois dos 'falhanços' de 2016 (quinto lugar) e 2020 (oitavo), voltaram às medalhas, depois das cinco consecutivas arrebatadas entre as edições de 1996 e 2020 (três de prata e duas de bronze).

Sami Whitcomb, com 14 pontos, cinco assistências e quatro ressaltos, e Alanna Smith, com 13 pontos e 12 ressaltos, também estiveram em grande destaque no 'cinco' de Sandy Brondello.

Por seu lado, a 'lenda' Lauren Jackson, campeã mundial em 2006, não foi utilizada no encontro, mas fez história: aos 43 anos, somou a quinta medalha olímpica, pois já tinha feito parte das equipas medalhadas em 2000, 2004, 2008 e 2012.

Na formação belga, que melhorou o sétimo lugar da estreia, na edição anterior, destaque para as grandes atuações de Julie Vanloo, com 26 pontos e 11 assistências, e Emma Meesseman, com 23 pontos e cinco ressaltos.

A medalha de ouro vai ser disputada hoje entre os Estados Unidos, vencedores das últimas sete edições, e a anfitriã França.

PFO // MO

Lusa/Fim