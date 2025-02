O Celta de Vigo chegou à vantagem através de Iago Aspas, aos 68 minutos, de penálti, seis minutos após entrar em campo, e o golo do empate do Atlético de Madrid também saiu do banco, pelo norueguês Alexander Sorloth, aos 81.

Reduzido a 10 desde os sete minutos, devido à expulsão de Pablo Barrios, numa decisão suportada pelo recurso ao VAR, o Atlético de Madrid fez pouco para contrariar o Celta de Vigo, que dispôs das melhores oportunidades para chegar ao golo.

Com Fran Beltrán a errar a baliza do Atlético de Madrid aos 29 minutos, o guarda-redes esloveno Jan Oblak a opor-se a Fer Lopez, aos 40, e Pablo Durán, aos 44, a falhar uma oportunidade de ouro, o Celta de Vigo 'cheirava' a golo.

Nos desconto da primeira parte, o Celta de Vigo foi contudo para cima do guarda-redes Jan Oblak, que passou um mau bocado, criando lances de perigo por Fer López, por duas vezes, Marcos Alonso, Hugo Sotelo, Fran Beltrán e Pablo Durán.

Na segunda parte, o Celta de Vigo chega à vantagem na conversão de um penálti por Iago Aspas, aos 68 minutos, a punir um pisão na área, e dois minutos volvidos o moçambicano Reinildo impede um cruzamento perigoso para o 2-0, numa situação de três contra dois.

O treinador Diego Simeone operou três alterações de uma só vez no Atlético de Madrid, aos 78 minutos, fazendo entrar o inglês Conor Gallagher, o argentino Ángel Correa e o norueguês Alexander Sorloth e o efeito na desgastada equipa foi imediato.

Assistido por José Gimenez, com um lançamento longo de costa a costa, Alexander Sorloth ganhou em corrida, impõs o corpo no um para um, e finalizou com um pontapé forte para o empate.

Nos minutos finais, o Celta de Vigo dispôs de várias oportunidades, a mais flagrante das quais por Pablo Durán, mas o resultado não se alterou.

O Atlético de Madrid segue na segunda posição, com 50 pontos, a um do líder Real Madrid, mas ambos podem ser apanhados pelo FC Barcelona, terceiro, com 48, que na segunda-feira recebe o Rayo Vallecano, sexto classificado, com 35.

O Celta de Vigo ocupa, à condição, o 12.º lugar, com 29 pontos, em igualdade pontual com o Betis (13.º) e com mais um ponto do que o Sevilha (14.º), mas ambos têm menos um jogo.

APS // PFO

Lusa/Fim