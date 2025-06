Também o segundo indicador nipónico, o Topix, estava a subir 0,88% para 2.864,85 pontos, às 09:29 locais (01:29 em Portugal continental).

O sentimento do mercado parece estar a ser apoiado pelo facto de o secretário norte-americano do Tesouro, Scott Bessent, ter deixado no ar a posibilidade de virem a ser dadas algumas extensões dos prazos das negociações tarifárias dos Estados Unidos com os parceiros comerciais em todo o mundo, para além de 09 de julho próximo, até ao Dia do Trabalhador, assinalado nos EUA na primeira segunda-feira de setembro, que este ano coincide com o primeiro dia desse mês.

Num outro sinal entendido como positivo, a equipa comercial da Índia prolongou a sua estadia em Washington para resolver diferenças antes de dia 09, a data para a entrada em vigor dos chamados direitos aduaneiros recíprocos, segundo fontes próximas das negociações à Bloomberg, não identificadas pela agência de noticias. O Presidente norte-americano Donald Trump, também disse que o prazo das negociações com a Índia não deverá precisar de ser estendido.

Em contramão com estes sinais, e referindo-se concretamente às negociações tarifárias com Tóquio, Trump disse este domingo à cadeia norte-americana de televisão Fox News, que considerava injusto o comércio de automóveis entre os Estados Unidos e o Japão.

"Não damos carros ao Japão. Eles não vão aceitar os nossos carros, certo? E, no entanto, aceitamos milhões e milhões de carros deles nos Estados Unidos. Não é justo", disse Trump.

"E eu expliquei isso ao Japão. E eles compreendem-no. E nós temos um grande défice com o Japão. E eles também entendem isso", disse ainda o chefe de Estado. "Agora, temos petróleo. Eles podem ficar com muito petróleo. Eles podem ficar com muitas outras coisas", acrescentou.

O principal negociador do Japão, Ryosei Akazawa, visitou Washington na semana passada para a sétima ronda de negociações comerciais, que decorrem há meses, tendo mesmo prolongado a sua estadia na esperança de chegar a um acordo antes de 09 de julho.

Numa declaração divulgada pelo governo japonês no domingo, Akazawa e o seu homólogo, o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, informaram que tiveram uma "discussão frutífera" e concordaram em continuar a procurar um acordo que seja benéfico tanto para os EUA como para o Japão.

As declarações de Trump na entrevista divulgada pela Fox este domingo não deixam claro se o Japão está perto de chegar a um acordo ou de obter um adiamento prolongado nas negociações tarifárias gerais.

Segundo Trump, os Estados Unidos podem definir unilateralmente os seus termos comerciais com o Japão. "Vou enviar cartas", disse o Presidente, referindo-se a um plano para informar alguns parceiros comerciais de que os EUA vão estabelecer tarifas unilateralmente. "Poderia enviar uma ao Japão. 'Caro Sr. Japão, a história é a seguinte. Vai pagar uma tarifa de 25 por cento sobre os seus carros'", disse.

As principais moedas estão ligeiramente mais altas em relação ao dólar no início do pregão na Ásia, enquanto os futuros das ações mostravam ganhos no Japão, um declínio em Hong Kong e pouca mudança na Austrália.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

APL // APL

Lusa/Fim