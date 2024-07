No encontro particular marcado 27 de julho, às 19:30, os 'leões' vão jogar com os bascos, que venceram a Taça do Rei na última temporada, naquela que será a 12.ª edição do troféu de pré-temporada dos 'leões'.

Nas anteriores 11 edições, o Sporting venceu em oito ocasiões e apenas foi batido pelos espanhóis do Valência e do Sevilha e pelos italianos do Empoli.

Este é o terceiro encontro de pré-época já divulgado pelo Sporting, que, durante o estágio em Lagos, no Algarve, entre 13 e 24 de julho, vai defrontar os belgas do Union Saint-Gilloise (dia 17) e os espanhóis do Sevilha (dia 23).

O arranque oficial da temporada está marcado para 03 de agosto, com a disputa da Supertaça Cândido Oliveira, frente ao FC Porto, em Aveiro, uma semana antes do início do campeonato.

