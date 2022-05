No Estadio San Mames, os da casa, em oitavo lugar, beneficiaram do autogolo de Hermoso, logo aos oito minutos, e aumentaram a vantagem aos 56, graças a um penálti cobrado por Williams.

Os 'colchoneros', sem o lesionado João Félix, seguem agora no quarto posto, a dois pontos do FC Barcelona, que só no domingo recebe o 16.º classificado, Maiorca.

Antes, o Real Madrid confirmou o 35.º título de campeão espanhol de futebol a quatro jornadas do final do campeonato, depois de golear em casa o Espaynol por 4-0.

A equipa orientada pelo italiano Carlo Ancelotti marcou por intermédio do brasileiro Rodrygo, aos 33 e 43, com Asensio a ampliar a vantagem, aos 55, e o francês Karim Benzema, aos 81, a fechar as contas, com os 'merengues' a reforçarem o estatuto de recordistas de títulos, com mais nove do que o FC Barcelona.

Com este triunfo e a quatro jogos do fim, o Real Madrid soma 81 pontos em 34 jogos, mais 17 do que o Sevilha.

O Valência (10.º), com os portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes no 'onze', ficou-se por um empate a um golo em casa diante do lanterna-vermelha, Levante, no qual o luso Ruben Vezo foi titular.

A equipa da casa colocou-se em vantagem aos 27 minutos, por intermédio de Duro, mas viu-se com menos um desde a meia-hora de jogo por expulsão de Gaya. Duarte empatou a partida, já aos 81, para o Levante.

HPG (AJO) // VR

Lusa/Fim