Em Bérgamo, com Rui Patrício a assistir ao jogo no banco de suplentes, o avançado nigeriano Lookman deu a vitória à equipa da casa, com um golo aos 87 minutos, deixando a Atalanta de forma provisória no topo da Serie A, com 34 pontos, mais dois que o Nápoles, que recebe no domingo a Lazio.

Antes, aos 12 minutos, o belga Charles de Ketelaere tinha dado vantagem ao conjunto de Bérgamo, mas, aos 22, Morata refez a igualdade, num lance com 'assinatura' do internacional português Rafael Leão, que assistiu o avançado espanhol.

Com este resultado, Paulo Fonseca mantém o AC Milan, para já, na sétima posição, com 22 pontos (já a 12 do primeiro lugar) e menos um jogo.

No arranque da jornada, o campeão Inter Milão recebeu e bateu o Parma, por 3-1, e prossegue no terceiro posto, agora com 31 pontos.

Dimarco, Barella e o francês Marcus Thuram fizeram os golos da equipa de Milão, com Mateo Darmián, num lance infeliz, a reduzir a desvantagem ao colocar a bola na própria baliza.

Mesmo com o desaire, o Parma segue, para já, numa tranquila 11.ª posição, com 15 pontos, quatro acima da zona de despromoção.

