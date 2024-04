Em Bérgamo, os remates certeiros de Scamacca, aos 13 minutos, e do brasileiro Ederson, aos 18, deixaram o encontro muito bem encaminhado para os anfitriões, que acabaram por ceder no segundo tempo.

O Verona conseguiu reagir à desvantagem, por intermédio do sérvio Lazovic (56) e do neerlandês Noslin (60), que permitiram ao clube visitante (16.º) somar um precioso ponto na luta pela permanência.

Já a Atalanta passou a somar 51 pontos, no sexto lugar, e desperdiçou uma boa chance de se aproximar mais da quinta classificada, a Roma (55), que ainda tem de concluir o jogo da ronda em Udine, suspenso no domingo, aos 70 minutos, depois de o internacional costa-marfinense Evan Ndicka ter desmaiado e sido retirado do relvado de maca.

O português Dani Silva foi titular no emblema visitante e cumpriu os 90 minutos, enquanto o compatriota Rúben Vinagre foi lançado em campo aos 77.

Mais cedo, no Estádio Artemio Franchi, em Florença, Fiorentina (10.ª classificada) e Génova (12.º) empataram 1-1, com o islandês Gudmundsson (42) a marcar para os visitantes e o francês Ikone (54) para o conjunto 'viola'.

AJC // AMG

Lusa/Fim