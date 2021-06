No 'major' londrino, Barty venceu a espanhola, antiga 'top-10' mundial e agora apenas 138.ª do 'ranking', por 6-1, 6-7 (1-7), 6-1, em uma hora e 43 minutos.

Barty, que nunca passou da quarta ronda no 'major' de relva londrino, vai defrontar na segunda eliminatória a vencedora do encontro entre a húngara Timea Babos, 116.ª do mundo, e a russa Anna Blinkova, 89.ª.

