Ashleigh Barty qualifica-se para os quartos de final

A tenista australiana Ashleigh Barty, líder do 'ranking' mundial, qualificou-se hoje para os quartos de final do Open da Austrália, primeiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao bater a norte-americana Alison Riske.

desporto

Lusa

desporto/ashleigh-barty-qualifica-se-para-os-quartos_5e2d805c3555ec12713c924d