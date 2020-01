Artur Soares Dias no curso de árbitros europeus de elite da FIFA em Lisboa Artur Soares Dias vai ser o único português no curso de árbitros europeus de futebol da FIFA, que vai realizar-se entre segunda-feira e 07 de fevereiro, em Lisboa, confirmou hoje à Lusa fonte federativa. desporto Lusa desporto/artur-soares-dias-no-curso-de-arbitros_5e316b7640d8a912bc5b8e57





O árbitro da associação do Porto, de 40 anos e internacional desde 2010, vai frequentar a formação para a elite da arbitragem europeia, que integra outros 15 juízes e nove árbitras.

Segundo fonte do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta ação vai contar com sessões teóricas numa unidade hoteleira de Lisboa e práticas na Cidade do Futebol, em Oeiras.

