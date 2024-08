Os 27 atletas portugueses que vão pôr-se à prova nos Jogos Paralímpicos que arrancam nesta quarta-feira já estão em Paris, prontos para trazer mais medalhas ao quadro de honra nacional, que já conta com o extraordinário número de 94 conquistas: em 12 participações, Portugal acumulou 25 medalhas de ouro, 30 de prata e 39 de bronze. Mas se a sua paixão são os motores, também pode segui-la e descobrir o que se anda a inventar para gerar máquinas extraordinárias ou pôr-se a par das últimas novidades da Fórmula 1 e dos ralis, do MotoGP e do motocross. Sem esquecer, claro, todas as competições que se desenrolam com uma bola em campo, a começar pelo desporto-rei mas estendendo-se a todo o tipo de outras modalidades.

Seja qual for o seu clube de coração, atleta de que é fã ou a atividade preferida, certo é que, quando o desporto é o tema, qualquer que seja a sua praia, poderá estar a par de todas as notícias e novidades num único lugar: o SAPO.

Entre exclusivos e análises aprofundadas, vídeos e entrevistas, notícias e reportagens, o SAPO alargou a sua rede de parcerias para reforçar e melhorar a experiência dos amantes do desporto, oferecendo-lhe um leque mais amplo e diversificado de conteúdos com marcas de referência.

A BOLA, o ZeroZero e a Tribuna Expresso, mas também o AutoGear, o AutoMonitor, o Bola na Rede, o Motorcycle Sports e a VSports são marcas que pode encontrar num único local, o universo SAPO, para lhe proporcionar um ecossistema mais rico na área de desporto, que permite aos seguidores do SAPO acompanharem os mais diversos eventos desportivos do país e do mundo, reunindo num só portal uma diversidade única de fontes de informação, com a chancela de credibilidade, rigor e transparência que há quase 30 anos define a marca SAPO.

Agora, mais do que nunca, o Desporto é no SAPO!