"Preparem os vossos melhores fatos, porque o ministro chegou!". Do DAZN para a SportTV. É assim que Costinha é apresentado na sua nova casa. O antigo jogador e agora comentador de futebol vai reforçar, numa contratação de verão, a equipa de comentadores assegurada por Nuno Ferreira Pires. "A SportTV tem o prazer de anunciar a contratação de Costinha, uma das figuras mais respeitadas do futebol português, para integrar a sua equipa", anunciou esta tarde a estação, concretizando que, após a passagem pela DAZN, onde era umas das principais figuras do comentário televisivo, esta contratação "sublinha a posição da SportTV como canal de referência para todos os adeptos do desporto, com a missão de proporcionar conteúdos de excelência, com os melhores profissionais do setor".

A chegada de Costinha à SportTV, que muito nos honra, vem na sequência da nossa estratégia para esta época que agora começa e que temos muitas novidades, muitos reforços", diz o CEO, lembrando ainda que estão de volta à estação os jogos "das equipas portuguesas na UEFA Champions League, a UEFA Europa League, a Ligue 1, a Süper Lig turca, a Championship Inglesa, o Campeonato do Mundo de Futsal" (os restantes jogos daqueles campeonatos foram assegurados pela DAZN). A contratação do Ukra é outra novidade anunciada pela SportTV, que conta com Francisco Costa, conhecido como Costinha, para reforçar "a qualidade do painel de especialistas, nomeadamente num momento em que a maior competição de clubes regressa" ao canal, a UEFA Champions League.

A estreia de Costinha como titular da estação está marcada para hoje, no jogo inaugural da Liga Portugal Betclic, entre Sporting e Rio Ave, "um encontro que promete emoção e onde o seu contributo será, sem dúvida, um valor acrescentado para todos os que acompanham o futebol na SportTV", acredita Ferreira Pires.