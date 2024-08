Como foi a meninice da ex-jogadora do Benfica e da seleção Jéssica Silva? E que episódios marcaram a adolescência do antigo treinados Pedro Martins? Jogar em Casa é o novo programa que a SportTV estreia aos fins de semana e que traz, quinzenalmente, uma visita guiada à vida dos ídolos do desporto nacional.

Em parceria com a ESC Online, o programa abre as portas das casas de jogadores e treinadores e outras glórias do desporto, para mostrar ao país as origens dos seus ídolos. "Jogar em Casa é um programa de entrevistas que conta com o apoio da marca patrocinadora, ESC Online, e dará destaque a jogadores, ex-jogadores, treinadores e outras figuras de destaque do desporto nacional", revela o canal.

"Estamos constantemente a tentar encontrar novas formas de aproximarmos os fãs dos seus ídolos. Este é mais um passo neste longo percurso, oferecendo um conteúdo exclusivo e uma experiência que todos os amantes de futebol vão querer ter", explica Nuno Ferreira Pires, CEO da SportV.

Em cada episódio de 25 minutos, será possível fazer uma verdadeira "viagem no tempo" até à infância dos protagonistas, sendo Jéssica Silva (jogadora do SL Benfica e da Seleção), Ukra (ex-jogador do Rio Ave) e Pedro Martins (ex-jogador e treinador de futebol) os primeiros três convidados.

Para a ESC Online, faz todo o sentido juntar-se ao projeto. "Estamos certos de que será um êxito e acreditamos que este formato irá proporcionar experiências únicas e envolventes a todos os fãs de desporto, algo que está inteiramente alinhado com a nossa missão e posicionamento no segmento do entretenimento", destaca Bruno Serra, diretor de Marketing da ESC Online, sobre o programa que se propõe revelar "um lado desconhecido das figuras do desporto nacional que tanto admiramos, aquilo que os moldou longe dos holofotes, nos locais que lhes são especiais".

A estreia de Jogar em Casa, marcada para dia 13, em exclusivo na SportTV+, marca um novo capítulo na programação, "oferecendo aos portugueses uma experiência autêntica e emocional", diz ainda Nuno Ferreira Pires, adiantando que este programa foi pensado para ser "muito mais do que um mero programa de futebol". "O nosso objetivo é aproximar os adeptos dos seus ídolos, mostrando o lado humano e pessoal das figuras do desporto. No alinhamento, começamos na Rua de Infância, seguimos para a Escola Primária, e terminamos no Primeiro Clube. Exploramos a terra natal dos convidados, provamos a gastronomia local e visitamos as atrações turísticas e os locais, na companhia do presidente da câmara ou de outra figura popular", conta ainda.