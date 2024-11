Perto da meia hora de jogo, a equipa de Mikel Arteta, que na terça-feira tinha vencido o Sporting por 5-1, já vencia por 4-0, com golos de Gabriel (10 minutos), Trossard (27, de grande penalidade), Odegaard (34) e Kai Havertz (36).

Do lado do West Ham ainda houve reação, com dois golos no espaço de dois minutos, de Wan-Bissaka (38) e Emerson (40), dando a ideia de a equipa poder reentrar na discussão do resultado, mas o Arsenal voltou a marcar.

Os 'gunners' conquistaram nova grande penalidade, desta vez apontada por Bukayo Saka, aos 45+5.

No segundo tempo, o marcador não se alterou, apesar das muitas mexidas de parte a parte, com os 'gunners' a contarem também com Sterling e Gabriel Jesus nos últimos 15 minutos.

O triunfo coloca o Arsenal na vice-liderança do campeonato, com 25 pontos, mas mais um jogo do que Manchester City (quarto, com 23), que no domingo visita o líder Liverpool (3-1), e do que o Chelsea (quinto, com 22).

Na terceira posição surge o Brighton, também com 23 pontos, e que na sexta-feira empatou em casa com o Southampton (20.º e último).

Em outros jogos, o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo e com Jota Silva a titular, regressou aos triunfos na Liga inglesa de futebol, ao vencer em casa o Ipswich (1-0, e subiu, à condição, ao sexto lugar.

Já o Wolves, com muitos portugueses em campo, foi goleado em casa pelo Bournemouth (4-2), num jogo em que o ex-portista Evanilson foi o primeiro jogador da história da 'Premier' a sofrer três penáltis num jogo, e Justin Kluivert o primeiro a fazer um 'hat-trick' desde a marca dos 11 metros.

No domingo, a 13.ª jornada fica completa com as receções de Tottenham ao Fulham, de Marco Silva, do Manchester United, de Ruben Amorim, ao Everton, do Chelsea ao Aston Villa, e do, em jogo grande, Liverpool ao Manchester City, em fase crítica dos campeões, que não vencem há seis jogos (cinco derrotas e um empate entre todas as competições).

