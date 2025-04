Duas semanas depois de terem eliminado o campeão europeu e espanhol Real Madrid, recordista de triunfos na principal prova europeia de clubes (15), com dupla vitória nos 'quartos' (3-0 e 2-1), os ingleses do Arsenal vão receber o recém-tetracampeão francês Paris Saint-Germain.

O vice-líder da Premier League - que pode ser conquistada hoje pelo Liverpool - tem na 'Champions' a hipótese mais realista de festejar um troféu esta época e está invicto em cinco jogos com os parisienses, o último dos quais na segunda jornada da fase de liga, quando ganhou em Londres (2-0), com golos do alemão Kai Havertz e de Bukayo Saka.

Se o Arsenal, finalista derrotado em 2005/06 frente ao FC Barcelona, já não chegava às 'meias' há 16 anos, o PSG soma cinco presenças nessa ronda, da qual não passou em 1994/95, 2020/21 e 2023/24, tendo vacilado na final de 2019/20 com o Bayern Munique.

A equipa dos internacionais portugueses Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos tenta afastar o terceiro clube inglês consecutivo da prova, após ter suplantado o Liverpool no desempate por grandes penalidades dos 'oitavos', bem como o Aston Villa, com um triunfo por 3-1 em França e uma derrota por 3-2 em Birmingham, nos 'quartos'.

Vencedor pela 13.ª vez, e quarta consecutiva, do campeonato gaulês, no qual perdeu a invencibilidade na receção de sexta-feira ao Nice (1-3), o PSG partilha com o Arsenal o desejo da inédita glória na 'Champions', maior desígnio do fundo de investimento Qatar Sports Investments, que adquiriu o clube em 2011, sob apoio do Governo daquele país.

Como todos os cartões amarelos expiraram a seguir aos 'quartos', fase sem expulsões, nenhuma equipa terá ausências por razões disciplinares, apesar de Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Jorginho, Kai Havertz e Gabriel Jesus privarem o Arsenal, por lesão.

O programa da primeira mão das 'meias' inclui também a receção dos espanhóis do FC Barcelona ao campeão italiano Inter Milão, num encontro entre o ataque mais eficaz e a defesa menos batida, com 37 golos marcados e cinco sofridos nas mesmas 12 partidas.

Detentores de cinco êxitos (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15), os catalães lideram a Liga espanhola a cinco jornadas do fim e venceram a Taça do Rei no sábado frente ao Real Madrid (3-2, após prolongamento), que já tinham derrotado na Supertaça.

O FC Barcelona está de regresso ao naipe de semifinalistas da Liga dos Campeões seis anos e 16 presenças depois, num trajeto em que afastou o Benfica nos 'oitavos' e o vice-campeão continental Borussia Dortmund nos 'quartos' (4-0 em casa e 1-3 na Alemanha).

Essa derrota na Vestfália foi a única sofrida em 2025 pelos 'blaugrana', que perderam há dias por lesão o ponta de lança polaco Robert Lewandowski, melhor marcador da equipa em 2024/25, com 40 tentos nas diversas competições, mas recuperaram o guarda-redes germânico Marc-André ter Stegen, titular até à rotura do joelho contraída há sete meses.

O FC Barcelona leva vantagem no histórico face ao Inter, mas os 'nerazzurri' impuseram-se na eliminatória de maior relevância, em 2009/10, quando, sob orientação do treinador português José Mourinho, triunfaram com um agregado de 3-2 nas 'meias' e rumaram à final, na qual derrotariam o Bayern Munique, reeditando os êxitos de 1963/64 e 1964/65.

Ao ultrapassar os bávaros na fase anterior (2-1 na Alemanha e 2-2 em Itália), o líder da Serie A, em igualdade pontual com o Nápoles, alcançou o estatuto de semifinalista pela 10.ª vez, e primeira desde que perdeu frente ao Manchester City na decisão de 2022/23.

O Inter Milão está invicto há 15 duelos caseiros na Liga dos Campeões - a sequência do Arsenal dura há 11 -, mas ficou recentemente sem chances de atingir o 'triplete', face ao afastamento da final da Taça de Itália pelo rival citadino AC Milan, de Sérgio Conceição.

Tradicional parceiro do capitão argentino Lautaro Martínez no ataque, o francês Marcus Thuram está em dúvida para o embate na Catalunha, assim como o neerlandês Denzel Dumfries, titular no corredor direito, e o polaco Piotr Zielinski, alternativa no meio-campo.

Os desafios das meias-finais começam às 20:00 (hora em Lisboa) e têm a segunda mão agendada para 06 e 07 de maio, enquanto a decisão da 70.ª edição da principal prova europeia de clubes decorrerá no dia 31 do próximo mês, na Allianz Arena, em Munique.

RTF // AJO

Lusa/Fim