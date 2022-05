A primeira etapa liga Budapeste ao Palácio Real, em Visegrád, com 195 quilómetros que terminam com uma 'rampa' de 5.500 metros a uma pendente média de 4,2%.

Pela primeira vez em cinco edições, o Giro começa com o pelotão compacto, em vez de um contrarrelógio individual que tem selecionado o primeiro camisola rosa da competição.

A escolha recairá, desta vez, no homem mais rápido que souber passar pela subida final, prevendo-se um 'sprint' em grupo reduzido em Visegrád, antes do 'crono' de sábado, com a Hungria a receber as primeiras três etapas.

Da 'Grande Partenza' húngara, o pelotão da 'corsa rosa' regressará a Itália para, a partir de terça-feira, após um dia de descanso para viagem, descobrir o sucessor do colombiano Egan Bernal (INEOS), ausente da defesa do título após um acidente grave.

Na linha de partida estão vários favoritos, entre eles o campeão olímpico de fundo, o equatoriano Richard Carapaz, que carrega as esperanças da INEOS em voltar a vencer a corrida, revalidando um título que logrou pessoalmente em 2019.

Outros candidatos incluem o neerlandês Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), outro antigo vencedor, mas também o britânico Simon Yates (BikeExchange-Jayco) e o português João Almeida, que este ano trocou a Deceuninck-QuickStep pela UAE Emirates.

Nesta equipa, que traz também os lusos Rui Costa e Rui Oliveira, será líder incontestado no ataque à vitória, depois de em 2020 se ter estreado no pelotão profissional com o quarto lugar final do Giro, que liderou durante 15 dias.

No regresso, em 2021, acabou no sexto lugar, após uma polémica divisão de liderança com o belga Remco Evenepoel, e desde então somou vitórias e bons resultados até chegar aqui.

"Estou confiante nos meus colegas de equipa, estamos todos focados no mesmo objetivo. O líder sou eu, e aqui há equipas com mais do que um líder. Só temos uma carta para jogar, sou eu", reforçou o corredor de 23 anos, natural das Caldas da Rainha, numa conferência de imprensa na quarta-feira.

A Volta a Itália de 2022, a 105.ª edição da prova, começa hoje em Budapeste e termina em Verona, em 29 de maio, 21 etapas depois.

SIF // VR

Lusa/fim