Arranca no domingo ultramaratona de São Tomé com participação de 60 atletas

Uma ultramaratona de 200 quilómetros no interior de São Tomé, organizado pela Global Limits, vai começar no domingo, com 60 atletas de 28 países e com o tiro de partida a ser dado pelo primeiro ministro Jorge Bom Jesus.

desporto

Lusa

desporto/arranca-no-domingo-ultramaratona-de-sao-tome-_5e492fccc935e51293a0821a