Jason adiantou os arouquenses, aos 45+7 minutos, de grande penalidade, num lance originado pela falta e expulsão de Sebastián Pérez, mas os 'axadrezados' empataram por Salvador Agra, aos 71, antes de o avançado turco assinar um 'bis', aos 90+5, de penálti, e 90+8.

Com esta vitória, o Arouca subiu provisoriamente ao 15.º posto, com 15 pontos, e entregou a última posição precisamente ao Boavista, que soma 12 pontos e continua sem vencer em casa no campeonato, tendo ainda averbado o sétimo encontro seguido sem triunfar na prova.

