Argentino Mauricio Macri designado presidente da fundação FIFA Mauricio Macri, antigo presidente da Argentina e também do clube Boca Juniors, foi designado presidente executivo da fundação FIFA, anunciou hoje o organismo que rege o futebol mundial, tendo já recebido fortes críticas pela escolha. desporto Lusa desporto/argentino-mauricio-macri-designado-presidente_5e3085b484a139129952322e





Aos 60 anos, Macri, que foi presidente da Argentina de 2015 a 2019 e líder do 'Boca' entre 1995 e 2007, tem como missão promover a educação em valores positivos no desporto.

Contudo, a escolha gerou críticas, nomeadamente pelos presidentes dos clubes argentinos River Pate e San Lorenzo, Rodolfo D'Onofrio e Marcelo Tinelli, respetivamente, que descreveram como "lamentável" a designação.

"É lamentável que o ex-presidente que nos deixou com uma dívida quase impagável, mais de 50%, inimigo das sociedades civis no futebol e responsável pelos últimos quatro anos na gestão do futebol argentino tenha sido nomeado presidente da Fundação FIFA", escreveu D'Onofrio na rede social 'Twitter'.

Tinelli deu ênfase às palavras do seu homólogo, descrevendo Macri como uma pessoa "sem nenhum pudor" e recordou que quando Macri foi presidente da Argentina "mandou os seus colaboradores dar uma volta" e disse que "os mercados não iriam trazer dinheiro".

Também através do 'Twitter', a Liga argentina mostrou-se "preocupada" pela escolha.

AJC // AMG

Lusa/Fim