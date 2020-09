Em comunicado enviado hoje à Lusa, o CCAFA, órgão da Federação Angolana de Futebol (FAF), diz ter importado, "com a mesma proveniência de custo e objetivo, bandeirolas com 'bips', o que constitui uma grande mais-valia no desenvolvimento do futebol".

O Conselho Central de Árbitros da FAF informa também que os árbitros nacionais na época 2020/21 manter-se-ão nas respetivas categorias, não havendo subidas nem descidas de escalão.