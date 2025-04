APCVD impede 82 adeptos de aceder a recintos desportivos no primeiro trimestre de 2025

Redação, 17 abr 2025 (Lusa) -- A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) impediu 82 adeptos de aceder a recintos desportivos no primeiro trimestre de 2025, de acordo com um relatório a que a Lusa teve hoje acesso.