Nos testes PCR efetuados hoje, os dois jogadores testaram positivo e estão já em isolamento, encontrando-se ambos bem.

O Sporting, líder do campeonato, com 61 pontos, recebe no sábado, a partir das 20:30, o Vitória de Guimarães, sexto classificado, com 45 pontos.

