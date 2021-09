Os minhotos fizeram seis jogos oficiais esta temporada, tendo perdido a Supertaça para o Sporting e, nas cinco jornadas da I Liga, somaram duas vitórias, dois empates sem golos (os dois últimos resultados) e uma derrota, sendo neste momento sextos classificados, com oito pontos.

"Sabemos que temos que fazer mais e melhor do que temos feito neste arranque do campeonato, muito mais e melhor do que no último jogo, com o Paços de Ferreira [0-0], porque, para se ganharem jogos, não chega qualidade, é preciso trabalhar, ser intenso e agressivo, e vamos ter de ter tudo isso na quinta-feira para vencer um adversário difícil", notou o presidente 'arsenalista' no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, à partida da comitiva bracarense para Belgrado, onde, na quinta-feira, os minhotos defrontam os sérvios, na primeira jornada do Grupo F.

O dirigente frisou que, "quem representa o Sporting de Braga tem que ter noção que, em todos os jogos, tem que lutar para vencer".

"Sabemos que não vamos ganhar todos os jogos, mas temos que trabalhar, ser intensos e agressivos. Se, depois, não ganharmos, temos a consciência de que fizemos tudo para vencer. Tenho consciência de que podíamos ter feito mais [neste arranque de época], temos consciência que temos que trabalhar mais diariamente para chegarmos aos jogos preparados para jogar com intensidade e ganhar", disse.

Confrontado com as declarações recentes do treinador, Carlos Carvalhal, sobre a "mudança de ciclo" na equipa pela saída de alguns jogadores e se isso pode estar a refletir-se nestes últimos resultados, António Salvador frisou que "mudança de ciclo, no Sporting de Braga, é constante".

"Ano após ano, queremos fazer mais e melhor. O ciclo é inverter os resultados, acabámos mal o ano passado, como todos sabem, não temos começado bem este e é um ciclo que tem que mudar imediatamente para outro tipo de resultados. O ciclo do Braga é pressão permanente de ganhar os jogos", reforçou.

António Salvador disse ainda que aborda o jogo de quinta-feira e a participação europeia desta época com "confiança".

"O Sporting de Braga tem história nesta competição, tem estado permanentemente na fase de grupos e quase sempre passado à fase seguinte. Independentemente de não terem calhado nomes sonantes, este é um grupo muito difícil e equilibrado. Vamos defrontar uma das equipas mais difíceis teoricamente, mas sabemos da qualidade do nosso plantel, do valor e confiança que temos, e vamos preparar-nos para defrontar um grande adversário e vencer o jogo", disse.

Sporting de Braga e Estrela Vermelha defrontam-se a partir das 17:45 de quinta-feira, no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, jogo que será arbitrado pelo escocês John Beaton.

GYS // PFO

Lusa/Fim